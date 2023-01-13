В Челябинской области разводят уникальных насекомых

Агрономы Еткульского района выращивают златоглазок

Пока на Южном Урале господствует зима, под Челябинском в тепле и свете выращивают маленьких хищников с красивым названием — златоглазки. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» в Еткульском районе побывали на необычной ферме и узнали, для чего бабочек кормят детской смесью и яичным белком.

Сохранить урожай без химических средств помогают насекомые-хищники, в число которых входит и златоглазка. Их длина составляет не более полутора сантиметров. У них хрустальные тонкие крылышки нежно-зеленого цвета, сложенные в состоянии покоя «домиком», три пары ножек и одна пара усиков. Названы они так потому, что на их пятнистых головках расположены круглые глазки золотистого цвета с ярким блеском.

Златоглазки обитают в лесах, парках и садах, на лугах и огородах. Они могут противостоять вредителям: в среднем личинка златоглазки уничтожает от 100 до 150 тлей в день. Также они едят моль, яйца колорадского жука, гусениц, паутинных клещей, щитовок, мотыльков и еще более 80 разновидностей вредителей.

«Златоглазка — хищница и может пожирать и своих сородичей. Чтобы ограничить их взаимодействие, личинки высаживаем на отдельные полоски бумаги. Все надо делать вовремя, на определенной стадии. Вырастет, например, в сите с бабочками и яйцами хоть одна личинка — тут же сожрет все остальные яйца», — рассказала агроном Юлия Кощеева.

Насекомых кормят смесью, в которую входят кормовые дрожжи, детская смесь, белок яйца. Снаружи сетка смазывается раствором меда.

На сегодня специалистам удалось вырастить уже 200 бабочек златоглазок. К весне можно будет приобрести этих уникальных насекомых и пустить их в свои сады, огороды и теплицы.

Отметим, что, уничтожая вредителей, насекомые не приносят никакого вреда растениям.