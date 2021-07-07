В Челябинской области развивать сельские территории будет молодежь

Проживающие в населенных пунктах южноуральцы создадут проекты в социальной и бизнес-сфере

Молодежь Челябинской области, проживающая в селах, создаст проекты развития своих населенных пунктов. В этом южноуральцам помогут наставники из числа представителей региональных органов власти. Подробнее рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

С 9 по 11 июля в Челябинске пройдет первый образовательный семинар конкурса «Сельская молодежь — будущее Южного Урала». Сначала участники пройдут обучение с привлечением лучших экспертов области по созданию и оформлению проектов в социальной и бизнес-сфере, прослушают лекции, примут участие в пленарном заседании и развлекательной программе. Затем будут сформированы команды из представителей инициативных групп. Лучшие пройдут отбор и продолжат участие в конкурсе. Помогать молодежи будут представители органов власти Челябинской области: они поделятся с ребятами личным опытом и подскажут, в каком направлении двигаться.

«Почетными гостями семинара станут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, начальник главного управления молодежной политики региона Светлана Калимуллина и другие»,— сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс организован на средства гранта президента Российской Федерации в рамках реализации проекта «Центр развития сельской молодежи Челябинской области» и гранта губернатора Челябинской области в рамках реализации проекта «Молодежь на селе: инициативы для развития территорий».