В Челябинской области развернется охота за дикими кабанами

Районы провалили план по профилактике африканской чумы свиней

В Челябинской области необходимо снизить численность дикого кабана. Это одна из мер по профилактике африканской чумы свиней, план по которой не выполнили сельскохозяйственные районы. Речь об этом шла на заседании охотхозяйственного совета при министерстве экологии Челябинской области. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, план не выполнили 13 районов, в том числе Аргаяшский, Увельский и Красноармейский, где развито промышленное свиноводство.

Для профилактики африканской чумы свиней на Южном Урале нужно снизить численность дикого кабана до одной особи на 4 тыс. га. По данным уральского управления Росселхознадзора, эти животные являются главным источником возникновения африканской чумы свиней в природе.

Поскольку приказы Минприроды не исполнены в районах, участники совещания рекомендовали охотпользователям в кратчайшие сроки наверстать упущенное. Снизить численность кабана необходимо до нормативов ведомства: не более о,25 особей на 1 тыс. га. На сегодняшний день установленный показатель не достигнут в 13 районах области из 40. В том числе в Аргаяшском, Увельском и Красноармейских районах, где развито промышленное свиноводство.