В Челябинской области разрешили запускать беспилотники в исключительных случаях

Согласовывать придется каждый полет

В Челябинской области немного смягчили ранее введенный полный запрет на использование беспилотников. Запускать квадрокоптеры можно будет в порядке исключения. Для этого потребуется получить специальное разрешение в органе местного самоуправления. Соответствующая информация сегодня, 17 апреля, была размещена на сайте регионального министерства общественной безопасности.

Разрешения на полеты выдаются пользователям беспилотных воздушных судов на основании заявлений установленного образца, которые необходимо подавать в руководство тех муниципалитетов, над территориями которых планируются полеты. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение четырех рабочих дней. Рекомендуемый срок действия документа — не более пяти суток.

После получения разрешения хозяин беспилотника должен будет согласовать каждый свой полет с Екатеринбургским региональным центром Единой системы организации воздушного движения.

Запрет на использование любых беспилотных воздушных судов (БВС) был установлен в Челябинской области решением оперативного штаба 7 февраля 2023 года на период до снятия режима «уровень базовой готовности», введенного указом президента от 19 октября 2022 года. Запрет касается в том числе квадрокоптеров в виде детских игрушек и с максимальной взлетной массой до 0,15 кг.

Исключение было сделано для БВС, используемых органами федеральной, региональной местной власти, а также для организаций, работающих по соответствующим госконтрактам. Однако практика показала, что потребность в использовании БВС возникает и у не вошедших в перечень организаций. Для них и был разработан порядок выдачи разрешений на запуск беспилотников.