В Челябинской области разрешили не регистрировать самодельные снежные горки

На Южном Урале начался учет ледовых аттракционов

С окончательным приходом в Челябинскую область снега и морозов южноуральский Гостехнадзор начал обязательную регистрацию ледовых горок для катания детворы. В связи с этим региональное министерство сельского хозяйства уточнило нюансы процедуры. Например, на некоторые горки собственникам придется получать не только регистрацию, но и сертификат. Из хороших новостей: самодельные горки во дворах домов и школ ставить на учет не обязательно. Подробности передает корреспондент ИА «Первое областное».

В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что в прошлом году снежные горки приравняли к аттракционам со всеми вытекающими последствиями в виде обязательной регистрации.

По правилам горки разрешается строить в стороне от автодорог и тротуаров, их спуск должен быть гладким и ровным, обязательны бортики по бокам и освещение. Кроме того, ледяные аттракционы ранжируются по степени так называемого «биомеханического риска». При высоком риске изготовитель сначала должен сертифицировать горку, а уже потом обращаться за регистрацией.

Горка, которую осмотрели специалисты и признали безопасной, получает специальный номер. Без него кататься не разрешается.

К счастью, есть исключения из бюрократических правил. Под них подпадают горки, построенные самими жителями рядом с их домами. Таким сооружениям не требуются никакие бумаги для ввода в эксплуатацию. То же самое касается горок на территориях образовательных учреждений, но с тем условием, что соорудили их родители учащихся, а не учителя.

В Минсельхозе считают, что последнее условие может стать выходом для маленьких сел и деревень, где регистрация затруднена.