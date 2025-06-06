В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера будет разработана программа развития детского здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава области.
Накануне глава региона выступал с обращением к Заксобранию области и среди приоритетных направлений работ назвал развитие детской медицины.
«На заседании присутствовал Совет главных врачей Челябинской области, который заявил о готовности приложить максимум усилий для достижения высокого уровня детского здравоохранения в регионе», — сообщает пресс-служба.
Перед медиками поставлен комплекс задач:
— медицина должна быть доступной для всех детей Челябинской области;
— областные больницы, имеющие современную инфраструктуру, должны стать опорными пунктами для детских врачей региона;
— для повышения эффективности медицинских услуг должна использоваться телемедицина;
— особе внимание уделят вопросам репродуктивного здоровья подростков и поддержке детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.