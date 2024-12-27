В Челябинской области разработали маршрут для китайских туристов

На Южном Урале продумали концепцию по приему гостей из Поднебесной

В Челябинске представили концепцию въездного туризма для граждан Китая. Работу в течение года провели по поручению губернатора Алексея Текслера. По оценке экспертов, Челябинская область обладает необходимым потенциалом для организации путешествий для туристов из Поднебесной. К 2030 году, согласно прогнозам, число поездок китайцев может составить от 50 до 100 тысяч в год, сообщает Центр проектного развития территорий и туризма региона.

На Южном Урале ждут в первую очередь платежеспособных китайских гражданах из Пекина и Шанхая. Для них предусмотрен кольцевой маршрут с рабочим названием «Малое озерное кольцо». Китайские туристы смогут посетить Златоуст, Миасс, Чебаркуль. Также другие муниципалитеты — Магнитогорск, Троицк, Сатку, Касли. Выезд предусмотрен из Челябинска.

«Наблюдается увеличение спроса к путешествиям по России со стороны иностранных туристов, в частности из Китайской Народной Республики. Исторически сложилось, что гости из КНР больше всего посещали Москву, Санкт-Петербург, Приморский край. Однако после пандемии и открытия границы наблюдается тренд увлечения спроса на путешествие китайцев и в другие регионы. По заключению экспертов, Челябинская область хорошо вписывается в их систему интересов, но должна быть готова к встрече иностранных туристов»,— отмечает гендиректор Центра проектного развития Максим Мельников.

Для успешной реализации проекта планируют провести работу по языковой адаптации, навигации, совершенствованию инфраструктуры, цифровизации туристических маршрутов, формированию транспортной логистики.