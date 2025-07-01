В Челябинской области разработали 19 новых промышленных экскурсий

Авторы точек притяжения — сотрудники предприятий

В Челябинской области сотрудники промышленных предприятий создали 19 новых индустриальных маршрутов в ходе обучения по программе «Открытая промышленность». Каждый проект обладает высоким туристическим потенциалом и высоко оценен экспертами, сообщили в пресс-службе Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

На протяжении семи месяцев 24 сотрудника различных предприятий и профильных ведомств обучались методике создания качественных и безопасных маршрутов на своих промышленных площадках. Как результат — 19 новых индустриальных маршрутов, благодаря которым школьники и студенты узнают много интересного о рабочих и инженерных профессиях. Кроме того, такие экскурсии способствуют привлечению в регион турпотока и являются эффективным механизмом развития экономики.

В этом году обучающиеся создавали проекты в направлениях «промышленность», «экология» и «индустриальное наследие». Особое внимание было уделено проекту «Я чище, чем ты думаешь», представленному руководителем проектного офиса по развитию промышленного туризма Челябинской области АНО «Центр проектного развития» Анной Калачевой. Он направлен на популяризацию экологически ответственных практик среди предприятий и туристов. Эксперты оценили его по достоинству: на прошедшем Всероссийском финале обучающей программы «Открытая промышленность» в Тобольске проект был включен в топ лучших в стране и получил две награды.

«Промышленный туризм играет ключевую роль в развитии экономики Челябинской области, способствуя притоку туристов и инвестиций. Новые экскурсионные продукты позволяют предприятиям решать широкий спектр задач: от продвижения бренда до профориентации молодежи»,— подчеркнули эксперты — представители крупных южноуральских предприятий.

Кстати, Челябинская область является регионом-наставником в сфере промышленного туризма и обладает рядом тематических наград.