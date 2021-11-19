В Челябинской области разрабатывают виртуальный маршрут по историческим местам ВОВ

Портал содержит 3D‑панорамы памятников и мемориальных объектов

В Челябинской области по поручению президента занимаются развитием школьного познавательного туризма. В регионе разрабатывают виртуальные маршруты по местам, связанным с историей Южного Урала в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства региона.

С июля 2021 года в рамках поддержанного Фондом президентских грантов проекта «Южный Урал. Дорогами народной памяти» команда приступила к новому этапу — формированию комплекса виртуальных познавательных маршрутов. Сформировано четыре маршрутных задания по территории Челябинской области. Участники провели в экспедиции более полутора месяцев, преодолели почти десять тысяч километров, обследовали более 250 памятников и мемориальных объектов, посвященных боевому и трудовому подвигу южноуральцев в годы ВОВ.

«В результате количество объектов на портале народнаяпамять.рф увеличилось до 1800. В процессе экспедиции выполнены работы по фотосъемке и замерам геолокации по каждому объекту, обновлены информация и исторические справки, именные сведения о воинах-земляках, проведено обследование сохранности памятных знаков, монументов и обелисков», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, создано более шестидесяти 3D-панорам памятников, которые закачают на карту памяти портала, и они станут доступны его посетителям.