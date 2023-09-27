В Челябинской области растут долги населения по кредитам и ЖКХ

Сегодня они занимают до половины объема работы судебных приставов

На Южном Урале 49% всех исполнительных производств в системе судебных приставов — это долги населения по кредитам и ЖКХ. И год от года их становится больше, заявила главный судебный пристав Челябинской области Юлия Третьякова.

«Основной объем исполнительных производств связан с долгами по кредитам и ЖКХ. Это практически 49% всех исполнительных документов. К сожалению, на протяжении нескольких лет мы наблюдаем здесь тенденцию к росту», — говорит Юлия Третьякова.

Нехорошая тенденция уже заставила взыскателей изменить тактику выбивания денег. Если раньше компании ЖКХ и ресурсоснабжающие организации подавали в суд при наличии большого долга, то теперь стараются возвращать деньги частями. Человек может получить судебный приказ на 10—15 тысяч рублей. И взыскать эту сумму судебному приставу будет легче.

«Бывает, что в тяжелую жизненную ситуацию попадают люди с невысоким доходом. Сегодня все они имеют право на сохранение прожиточного минимума. Для этого нужно написать заявление судебному приставу. Мы стараемся рассматривать подобные обращения оперативно», — говорит Юлия Третьякова.

И все же приставам чаще приходится применять к должникам жесткие меры: накладывать арест на имущество, запрещать выезд за пределы страны и добиваться административного, уголовного наказания.

Сегодня служба судебных приставов переживает активную цифровизацию. Если должник имеет ученую запись на «Госуслугах», ему практически день в день отправляют туда постановления о возбуждении исполнительного производства, а также постановления о введении разных ограничительных мер. Написать обращение приставам также можно через «Госуслуги».

«Благодаря современным технологиям мы получили возможность снимать ограничения с должника в течение трех часов после полной оплаты долга. Изредка это может занять до суток», — говорит Юлия Третьякова.

С недавних пор судебные приставы получили право контролировать работу ряда кредитных организаций. И теперь принимают жалобы горожан на коллекторов — на организации и юридические лица, которые включены в специальный государственный реестр. Чаще всего, по словам Третьяковой, люди жалуются на то, что коллекторы сообщают о долге посторонним лицам (например, работодателю или родным заемщика). На втором месте — неуведомление должника о передаче долга другому взыскателю. На третьем месте — округление, завышение суммы долга.

Приставы вправе проводить проверку и принимать доступные им меры воздействия.

Из хорошего: в регионе сокращается объем исполнительных производств, возбужденных по штрафам ГИБДД. Видимо, потому, что водители активно используют свое право на скидку в 50% за оперативную оплату штрафа.

Большинство заемщиков, по словам главного судебного пристава, это люди 30—50 лет. Причем не самые бедные. Долг по кредиту, как правило, составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Долг по ЖКХ — менее 30 тысяч.

В течение года в работе у приставов находится около 3 млн исполнительных производств. И около полутора тысяч из них закрывают по причине досудебного банкротства.