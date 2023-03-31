В Челябинской области расцветают тюльпаны и гусиный лук

Редкие растения заметили в нацпарках региона

В Челябинской области начали цвести первые краснокнижные растения. В нацпарках распускаются тюльпаны и гусиный лук, сообщили в Минэкологии региона.

Время существования первоцветов очень коротко. Они развиваются очень быстро. За 1,5–2 весенних месяца тюльпаны и дикий лук успевают сформировать листья, отцвести и дать плоды.

Весенние цветы очень хрупкие: неосторожное вмешательство человека может им сильно повредить. Например, у одного из самых декоративных весенних растений — тюльпана — с оборванной надземной частью развитие луковицы нарушается и цветение на следующий год не наступает. В региональном Минэкологии предупреждают, что срывать и забирать домой первоцветы, особенно краснокнижные, нельзя.