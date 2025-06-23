В Челябинской области растет число социальных молодежных проектов на селе

Общественный деятель Ирина Текслер встретилась с молодыми активистами

В Челябинской области конкурс «Сельская молодежь — будущее Южного Урала» стал уже доброй традицией. Со 100 молодыми лидерами общественного мнения и управленцами встретилась общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Она поделилась своей мотивирующей историей и алгоритмом ведения социальных проектов. В числе спикеров встречи, кому напрямую можно было задавать вопросы, присутствовали министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев, зампредседателя Российского союза сельской молодежи Владислав Уланов и директор Фонда 2020 Вероника Ливончик.

Первые вопросы были связаны с реализацией социальных проектов и сложностями в их запуске на селе.

«Я понимаю, что есть своевременность выполнения той или иной задачи. И очень важно реализовать задуманный проект вовремя, иначе можно опоздать со своей идеей, и уже кто-то тебя обгонит. Но и спешить с незрелой идеей тоже не нужно. Только когда вы полностью понимаете суть проекта и готовы к его реализации, тогда действуйте», — посоветовала Ирина Текслер.

По ее словам, на пути к реализации социального проекта зачастую возникает много сложностей, но их преодоление — это важный путь, который нужно пройти общественным лидерам, опираясь на свое мнение и поддержку команды. Только вместе, действуя в команде, можно добиться результата в любом начинании, проекте, выполнении задач, считает она.

«Сегодня наши ребята шаг за шагом помогают приближаться к Победе в зоне спецоперации. Парни с Южного Урала выполняют задачи на фронте — это и известная всем 90-я танковая дивизия, наши штурманы и Росгвардия. Это наши мужчины, нам металл, наши снаряды, которые идут на фронт. И именно они принесут нам Победу», — подчеркнула Ирина Текслер.

Учредитель Фонда 2020 подчеркнула важность гуманитарной помощи и поддержки здесь в тылу семей участников СВО, их детей.

Затем о своих социальных проектах рассказали участники встречи. Так, основатель проекта по профилактике эмоционального выгорания «СвободнаЯ» Ирина Маркина из Каслей (на фото — в зеленой футболке) считает, что грантовая поддержка губернатора при реализации общественных инициатив очень важна.

«Благодаря гранту мы реализовали проект по профилактике эмоционального выгорания „СвободнаЯ“ — этот проект объединяет мам-одиночек. Я уверена, что никто лучше не реализует проект, чем тот, кто сам глубоко погружен в проблематику и пережил то, с чем помогает справиться подопечным», — сказала она.

Для досуга сельских женщин в возрасте 40+ реализуется сегодня проект «Стимул» в Чебаркульском районе.

«У нас две возрастных группы участвуют в проекте — женщины 40+ и бабулечки, которые занимаются джемпингом и скандинавской ходьбой с профессиональными тренерами. На селе много проектов для молодежи, но мы хотели бы обратить внимание на женщин, которые старше 40 лет и также хотят оставаться социально активными. Им на селе трудно организовать досуг, а огород не для каждой является отдушиной», — считает Людмила Грошева.

В своем выступлении Юрий Болдырев подчеркнул, что на Южном Урале сформирован комплекс мер господдержки молодежных проектов, среди наиболее востребованных форм — гранты.

«Самое главное, чтобы у ребят появлялись те идеи, которые важны для их территорий, в нашем случае — сельских, потому что мы собрались в рамках Всероссийского проекта „Лидеры села“. Важно поддержать проекты, которые ребята готовы реализовывать, которые откликаются у молодых ребят. Ту или иную меру поддержки проекту мы найдем, когда мы увидим горящие глаза, когда увидим команду единомышленников, которые готовы не просто озвучить идею, но и реализовать ее», — отметил Юрий Болдырев.

С молодыми общественниками опытом реализации проектов поделилась Вероника Ливончик.

«Меня очень сильно мотивируют те положительные изменения, к которым я причастна. Я очень вдохновляюсь, когда понимаю, что происходят позитивные изменения, к которым я также приложила усилия. И я вижу, как затем проект становится масштабнее, как в нем участвуют другие люди, как для них это становится важным и полезным», — уточнила она.

Владислав Уланов от лица Общероссийской молодежной организации «Российский союз сельской молодежи» пригласил молодых управленцев к участию в третьем сезоне конкурса «Лидеры села».

В конкурсе могут принять участие инициативные молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте лидерысела.рф. Заявки принимаются до 30 сентября.