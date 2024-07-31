В Челябинской области растет число людей с ожирением

Лишний вес угрожает развитием сахарного диабета 2‑го типа

В Челябинской области за 2023 год выявлено почти 235 тысяч случаев эндокринных заболеваний, в том числе отмечается рост числа людей с ожирением, заявила главный эндокринолог региона Валерия Тюльганова.

По словам Тюльгановой, ожирение остается одним из факторов развития диабета 2‑го типа. Кроме того, в группу риска по развитию попадают люди с отягощенной наследственностью, старше 45 лет, страдающие артериальной гипертензией, имеющие хроническую гиподинамию, женщины с гестационным диабетом, с поликистозом яичников, а также женщины, родившие ребенка весом более четырех килограммов.

«Этим пациентам необходимо один раз в год проверять уровень глюкозы крови, уровень холестерина и следить за давлением», — заявила Тюльганова.

Неутешительные данные статистики челябинский доктор озвучила во время визита на Южный Урал директора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Натальи Мокрышевой.

В Челябинске Мокрышева познакомилась с Региональным эндокринологическим центром, который работает в ЧОКБ, а также посетила эндокринологическое отделение поликлиники ГКБ № 1.

Мокрышева отметила полную укомплектованность врачами-эндокринологами больниц и поликлиник Челябинской области, а также отметила высокие диагностические возможности и обеспеченность аналогами препаратов инсулина для детей и пациентов с сахарным диабетом 1‑го типа. В частности, 100% детей с сахарным диабетом из Челябинской области находятся на полном государственном обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы и гормоном роста.