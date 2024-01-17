В Челябинской области расширят возможности сертификата на оздоровление детей с ОВЗ

Нововведения анонсировал губернатор на Совете по делам инвалидов

На Южном Урале будут расширены возможности сертификата на оздоровление детей с инвалидностью, об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил сегодня на заседании Совета по делам инвалидов.

«Принял решение расширить направления использования сертификата и компенсации за реабилитацию и услуги по оздоровлению, которые оказывают детям-инвалидам. Включим возможность приобретения технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, а также затраты на расходные материалы по отдельным направлениям», — анонсировал глава региона.

Отметим, в 2023 году сертификатом воспользовались 806 южноуральцев. Его размер с 2020 года вырос с 28,5 тысячи до 104 тыс. рублей (с учетом индексации в 2024 году).

Также в ходе заседания обсуждалось создание в регионе безбарьерной среды в общественном транспорте, учреждениях соцзащиты, культуры, образования, здравоохранения, предоставление субсидий организациям инвалидов, которые с этого года были увеличены, а также реализацию пилотного проекта по долговременному уходу, продолжение реабилитационных и абилитационных программ и др.

Глава региона также поручил обратить особое внимание на оказание физической и психологической реабилитации участникам СВО, их социальную адаптацию. В регионе уже работает пакет социальных льгот как для бойцов, так и для членов их семей. Полностью синхронизирована работа двух структур: филиала федерального фонда «Защитники Отечества» и регионального центра поддержки и реабилитации участников СВО. И, по словам Алексея Текслера, важно сохранять динамику развития:

«Прошу уделить внимание вопросам физической и психологической реабилитации участников специальной военной операции, их социальной интеграции. Эту работу нужно усиливать во взаимодействии с фондом, некоммерческими организациями, социальными службами. Уверен, что мы сможем отреагировать на любые просьбы людей, сформировать профессиональную коммуникацию. Особое внимание прошу обратить на тех бойцов, которые получили тяжелые ранения. Важно сопровождать эту работу, и делать это на постоянной основе», — подчеркнул губернатор.

Среди других тем заседания: исполнение поручения губернатора о создании в области многопрофильного реабилитационного центра для людей с инвалидностью. По словам Алексея Текслера, принципиальное решение уже принято, и здесь необходима помощь региональных некоммерческих организаций, которые работают по направлению поддержки людей с ОВЗ.

«Проект нужно начинать, организовать работу всем вместе. Есть разные примеры, в том числе и в соседних регионах. Нужно определиться, какой объект взять за основу или спроектировать собственный», — отметил глава региона.

Также в рамках заседания обсудили дополнительные меры соцподдержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и реализацию пилотного проекта по созданию в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.