В Челябинской области расширят систему долговременного ухода за пожилыми

В 2022 году на старт пилотного проекта направили почти 93 млн рублей

Ирина Гехт рассказала об итогах первого года действия нового проекта по оказанию долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Почти 800 человек воспользовались услугами сиделок и помощников. Первый заместитель губернатора Челябинской области в своем телеграм-канале пояснила, что еще больше людей смогут получить квалифицированную помощь абсолютно бесплатно.

В 2022 году Челябинская область вошла в число пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода за людьми с дефицитом самообслуживания. Воспользоваться бесплатными услугами сиделок и помощников могут пожилые с тяжелыми медицинскими диагнозами и инвалиды. Систему запустили в пяти муниципальных образованиях — Саткинском МР, Озерском и Златоустовском, Правобережном районе Магнитогорского городских округов, а также в четырех районах Челябинского округа.

«Ведь порой семьи, к сожалению, сталкиваются с ситуацией, когда кто-то из близких тяжело заболевает, не может обслуживать себя сам в быту. Нередко родственникам даже приходится уходить со своей работы, чтобы заботиться о пациенте. Система долговременного ухода позволяет поддержать людей в трудной жизненной ситуации. Облегчается нагрузка на семью, улучшается качество жизни пациента», — пояснила Ирина Гехт.

Для этого ввели 150 штатных единиц сиделок в комплексных центрах соцобслуживания населения и обучили 241 сиделку по программам профобучения, обеспечили их средствами ухода за подопечными.

На внедрение системы в 2022 году выделили 93,8 млн рублей. 96% от этой суммы взял на себя федеральный бюджет, остальную часть — областной. Также область направила 17,5 млн рублей некоммерческим организациям на возмещение затрат за оказанные услуги сиделок. Кроме того, впервые из областного бюджета выделены 41,5 млн рублей на организацию СДУ в двух домах-интернатах для престарелых и инвалидов — в Магнитогорске и Озерске. Так, долговременный уход по области получили 787 человек.

«Проанализировали с коллегами итоги прошлого года, получили обратную связь от семей, поняли, какие нюансы нужно доработать. Самое главное, на мой взгляд, в том, что система долговременного ухода уже показала свою эффективность. Будем развивать этот федеральный проект и подключать к нему новые территории региона», — резюмировала Ирина Гехт.

Репортаж о работе сиделок с подопечными в рамках новой системы — в материале ИА «Первое областное».