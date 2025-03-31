В Челябинской области расширят образовательные программы «Курчатов Центра»

Также глава региона поручил усилить работу с вузами, индустриальными и научными партнерами

Талантливым детям нужно давать еще больше возможностей для роста в родном регионе — эта мысль стала лейтмотивом заседания попечительского совета регионального центра поддержки одаренных детей «Курчатов Центр», которое провел губернатор Алексей Текслер. К совещанию присоединился руководитель ресурсно-методического центра образовательного фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» Игорь Барышев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открывая встречу, губернатор поблагодарил ОЦ «Сириус» (по модели которого создан и «Курчатов Центр») за поддержку и дополнительные возможности для развития талантливых школьников региона и подчеркнул, что, объединяя ресурсы, можно эффективнее достигать поставленных целей.

«Президент России поставил задачу достичь в кратчайшие сроки технологического суверенитета. И наша особая задача — заинтересовать одаренных ребят инженерными специальностями, создать эффективную систему подготовки технических кадров. В целом мы одни из лидеров в стране. Но эту планку нужно всегда поддерживать. Перед нами стоят масштабные задачи, мы выделяем сегодня для их достижения серьезные ресурсы. Главное — не снижать темпы развития, уверенно идти вперед, обеспечивая синергию в сфере образования, науки и всех отраслях нашей экономики», — подчеркнул Алексей Текслер.

Игорь Барышев подтвердил, что достичь технологического лидерства без вливаний в образование невозможно и регион проявляет в этом активную позицию:

«Видим активную работу „Курчатов Центра“, который участвует в наших программах, причем его ребята становятся победителями и призерами, принимают участие в сменах „Сириуса“. Особенно хочется отметить, что Челябинская область участвует в проекте „Школы — ассоциированные партнеры „Сириуса“, основной задачей которого как раз является воспитание тех самых кадров, которые впоследствии придут в региональную экономику. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этой области».

Далее министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке доложил о выполнении поручений, данных на последнем заседании попечительского совета. Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер подробно рассказал о сотрудничестве с «Курчатов Центром» в подготовке инженерных кадров. Директор по персоналу и социальной политике ПАО «ЧКПЗ» Наталья Гречищева поделилась практиками партнерских проектов, самым ярким из которых являются инженерные смены для школьников.

Директор «Курчатов Центра» Светлана Чистякова рассказала, что в целях доступности программ дополнительно запущена система дистанционного обучения. Также для ребят организуются выездные профильные смены, совместно с социальными партнерами проводятся олимпиады, очные отборочные туры на программы ОЦ «Сириус». На протяжении пяти лет «Курчатов Центр» выступает региональным оператором проекта «Сириус. Лето» и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Реализуется эффективная модель взаимодействия «школьник — студент», когда выпускники центра, нынешние студенты, становятся наставниками для учеников.

Губернатор поблагодарил членов совета за инициативы, а педагогов и партнеров за вклад в развитие молодых дарований. Алексей Текслер подчеркнул, что все озвученные предложения необходимо реализовать, и поручил разработать дополнительные образовательные программы:

«По всем нашим главным стратегическим направлениям у нас должны быть соответствующие программы. Прошу работу с вузами усилить. Важно, чтобы талантливые дети оставались в регионе, мы должны давать им еще больше возможностей для роста именно у себя в регионе. Поэтому поручаю проработать вопрос о привлечении дополнительных индустриальных, научных партнеров, а также расширить программы центра, в том числе по медицинской и педагогической направленностям».