Сейчас выплату на второго ребенка получают семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Критерий нуждаемости предлагается увеличить до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Напомним, с 1 июня 2022 года он составляет 28 506 рублей.«Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей», — заявил губернатор Алексей Текслер.
Размер выплаты равен 6 844 рублям. Пособие платят, пока второму ребенку не исполнится годик.
А в это время Совет отцов Челябинской области перевоспитает трудных подростков. Проект «Воспитанные Родиной» получил грант губернатора.