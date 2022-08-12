В Челябинской области расширят круг получателей выплаты на второго ребенка

Необходимые поправки к закону уже рассматривают депутаты

Губернатор Челябинской области предложил Заксобранию расширить круг получателей выплаты на второго ребенка. Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение депутатам, сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас выплату на второго ребенка получают семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Критерий нуждаемости предлагается увеличить до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Напомним, с 1 июня 2022 года он составляет 28 506 рублей.

«Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей»,

— заявил губернатор Алексей Текслер.