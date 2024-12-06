В Челябинской области расширят круг лиц — членов семей участников СВО, имеющих право на меры социальной поддержки

Это право больше не будет зависеть от места регистрации бойца

В Челябинской области внесут изменения в закон о мерах социальной поддержки членов семей участников специальной военной операции. Поправки предложила прокуратура, законопроект уже направлен в региональный парламент.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, изменения разработаны после визита на Южный Урал генпрокурора Игоря Краснова. На личном приеме к нему обратилась жительница Межозерного Верхнеуральского района. Она рассказала, что ее 16-летнему сыну, студенту колледжа, отказали в ежемесячной выплате, положенной детям участников СВО, на том основании, что его отец зарегистрирован на территории Орловской области и оттуда ушел добровольцем «за ленточку».

«Мониторинг регионального законодательства в части правового регулирования предоставления детям участников СВО мер социальной поддержки показал, что выплата поставлена в зависимость от регистрации родителя по месту жительства или месту пребывания на территории Челябинской области», — рассказали в прокуратуре.

Исключение из регионального закона вышеуказанных критериев позволит охватить мерами соцподдержки более 120 детей, нуждающихся в поддержке органов власти.