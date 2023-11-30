В Челябинской области расширили программу «Земский тренер»

Теперь на миллион подъемных могут рассчитывать также педагоги, которые вернулись работать в родной населенный пункт

Программу «Земский тренер» на Южном Урале распространили на педагогов, которые вернулись работать на малую родину. Раньше рассчитывать на единовременную выплату в размере миллиона рублей могли только тренеры, переехавшие в иные села, поселки или малые города.

На ноябрьском заседании депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали инициативу главы региона о расширении программы.

Напомним, в соответствии с законом миллион рублей единовременно могут получить специалисты со средним или высшим физкультурным образованием, приехавшие работать в села, поселки или города с населением до 50 тысяч человек. Со дня заключения договора о предоставлении выплаты специалист будет обязан отработать в течение пяти лет.

Теперь право на миллион получат и тренеры, приехавшие по программе «Земский тренер» работать в населенные пункты, откуда они родом.