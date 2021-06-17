В Челябинской области расширили перечень участников ВОВ, имеющих право на коммунальные льготы

Речь идет о дополнительной компенсации для инвалидов

Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами I и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, смогут получать компенсацию на оплату услуг ЖКХ, телефонной связи и проводного радиовещания. Такую поправку к закону «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 17 июня приняли депутаты областного парламента, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

«С 1 июля 2021 года дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться всем участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами I и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин. Ранее дополнительными мерами социальной поддержки пользовались участники Великой Отечественной войны, получившие инвалидность I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении обязанностей военной службы», — поясняют в пресс-службе.

В перечень дополнительных мер социальной поддержки входит компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплаты за пользование услугами местной телефонной связи (в размере 280 рублей в месяц) и проводного радиовещания (в размере 55 рублей в месяц).

Кроме того, все дети погибших защитников Отечества в Челябинской области смогут получить компенсацию на проезд к месту захоронения своих родителей на сопровождающее лицо. Раньше ее давали лишь инвалидам I группы.