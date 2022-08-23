Многодетные семьи с детьми до 23 лет смогут оформить жилищную субсидию на льготных условиях. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
Жилищную субсидию могут оформить южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум. Для многодетных семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлена в размере 11%.«С 16 августа максимально допустимая доля расходов в размере 11% распространяется на многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, которые обучаются по очной форме», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Подать заявление на жилищную субсидию можно через портал «Госуслуги», а также лично в отделениях соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.
В Челябинской области жилищную субсидию получают 137 тысяч 502 семьи. Средний размер субсидии составляет более 2 тысяч рублей.
C 1 января 2022 года в Челябинской области изменен статус многодетных семей. Многодетной считается семья, где проживают дети старше 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.