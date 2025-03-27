В Челябинской области расширены меры соцподдержки бойцов СВО и их семей

Изменения точечные и касаются целого ряда категорий участников спецоперации

Южноуральский парламент одобрил поправки в порядок единовременных выплат родственникам погибших бойцов спецоперации. Изменения точечные и касаются целого ряда категорий участников СВО. Законодательная инициатива внесена губернатором Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги мартовского заседания ЗСО.

Напомним, ранее в регионе были установлены дополнительные меры соцподдержки в виде единовременных выплат членам семей погибших военнослужащих, добровольцев, командированных лиц, волонтеров, сотрудников содействующих организаций и сотрудников правоохранительных органов.

Так, членам семей погибших военнослужащих, добровольцев и сотрудников содействующих организаций предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей в равных долях родителям, супругам и детям. Для членов семей погибших командированных лиц, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов выплата составляет 200 тысяч рублей — каждому из родителей, супругов, детей в возрасте до 18 или обучающихся — до 23 лет.

Сегодняшними изменениями предусмотрено, что единовременную выплату при отсутствии у погибшего родителей, супругов или детей могут получить те, кто воспитывал бойца до его совершеннолетия: бабушки и дедушки, опекуны — а также братья и сестры. При этом детям командированных, волонтеров и правоохранителей единовременная выплата будет предоставляться независимо от возраста.

Также документом устанавливается очередность получения выплаты: первоначально родителям, супругам и детям, имеющим удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, при их отсутствии — детям, не имеющим права на получение удостоверения члена семьи погибшего, при их отсутствии — иным членам семьи.

Также в закон внесены изменения в части предоставления выплат гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях и получившим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, впоследствии заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. Им предоставляется право на получение единовременной выплаты в связи с заключением контракта. До настоящего времени у них было право на получение только одной выплаты.

Кроме этого, военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках Росгвардии, добровольцы, не имеющие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Челябинской области, состоявшие на дату призыва на военную службу по мобилизации или на дату заключения контракта с Минобороны, Росгвардией на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области либо отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска, смогут получить единовременные выплаты в связи с ранением или установлением инвалидности, если они не получили такие меры социальной поддержки в ином субъекте РФ.