По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера Заксобрание региона расширило круг участников СВО, имеющих право на выплаты от государства. Необходимые поправки в законодательство внесены сегодня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Единовременные выплаты теперь могут получать граждане, призванные на военную службу по призыву или мобилизации и заключившие контракт во время прохождения такой службы, но не ранее 1 января 2024 года.
До этого выплаты получали лишь те, кто заключил контракт после 1 декабря 2024 года.
Также выплаты будут начислять контратникам, которые не имеют гражданство России и идут воевать в рядах Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.