В Челябинской области расширен круг участников СВО, имеющих право на выплаты

Необходимые поправки приняты Заксобранием

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера Заксобрание региона расширило круг участников СВО, имеющих право на выплаты от государства. Необходимые поправки в законодательство внесены сегодня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Единовременные выплаты теперь могут получать граждане, призванные на военную службу по призыву или мобилизации и заключившие контракт во время прохождения такой службы, но не ранее 1 января 2024 года.

До этого выплаты получали лишь те, кто заключил контракт после 1 декабря 2024 года.

Также выплаты будут начислять контратникам, которые не имеют гражданство России и идут воевать в рядах Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.