В Челябинской области работники судов впервые отмечают профессиональный праздник

Южноуральцы доверяют служителям Фемиды

Сегодня, 5 ноября, в России впервые на официальном уровне отмечают День работника суда. В этот день чествуют судей и всех работников аппаратов судов.

Эффективность системы судопроизводства и высокий авторитет судебной системы страны зависят от личного вклада каждого судьи и сотрудника аппарата в дело правосудия, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Люди, учреждения и хозяйствующие субъекты все чаще реализуют право на судебную защиту, стремятся решать конфликты и споры через служителей Фемиды. Это очень важный показатель доверия граждан к третьей ветви власти»,— подчеркнул он.

Алексей Текслер поблагодарил судей за добросовестную работу и поддержание социальной стабильности в регионе, а ветеранов судейского корпуса — за большой вклад в развитие правовой системы области и укрепление доверия к власти.

День работника суда в России учредили 26 октября. Дату 5 ноября выбрали потому, что в этот день в 1723 году император Петр I издал указ «О форме суда». Документом устанавливался порядок рассмотрения дел судами и их право применять меры принуждения.