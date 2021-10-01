В Челябинской области работникам бюджетных учреждений поднимут зарплату

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области с 1 октября увеличат оклады и ставки зарплаты работников государственных учреждений на 5,2%. Данное решение коснется более 85 тысяч южноуральцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства будут выделены из областного бюджета. Аналогичные решения рекомендуется принять главам муниципалитетов Челябинской области в отношении зарплат работников местных учреждений, где работают более 126 тысяч человек.

«Оклады тех категорий работников, повышение заработной платы которым производится в соответствии с требованиями указов президента РФ (педагогические работники образовательных учреждений, медицинские и социальные работники, работники учреждений культуры и т. д.), также будут проиндексированы на 5,2%. При этом повышение средней заработной платы работников будет произведено до уровня целевого показателя в зависимости от категории, как это делается ежегодно», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Алексей Текслер подписал трехстороннее соглашение с профсоюзами, промышленниками и предпринимателями. Документ направлен на поддержку южноуральцев на 2021—2023 годы.

Предусматривается создание благоприятных условий труда, повышение уровня жизни работников, а также их семей, доступность социальных услуг. В соглашении прописаны индексация зарплаты работников выше роста потребительских цен на товары и услуги в регионе.