В Челябинской области работают реабилитационные центры для бойцов СВО

О них рассказал Алексей Текслер в праздничном телемарафоне «Все для Победы!»

В Челябинской области развивается система реабилитации и спортивной адаптации для бойцов СВО. В городах региона строят и ремонтируют оздоровительные центры, создают уникальные тренажеры для занятия спортом. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в праздничном телемарафоне «Все для Победы!».

На Южном Урале существует система с областным госпиталем ветеранов, где в крупнейших муниципалитетах располагаются реабилитационные центры: в Челябинске, Магнитогорске и теперь еще в Еманжелинске.

«Мы капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием центр в Еманжелинске, как и в городской больнице № 3 в Челябинске и горбольнице № 1 в Магнитогорске. Кстати, в одном из отделений Челябинска сейчас идет капремонт. За последние несколько лет мы в два раза увеличили количество коек под эти задачи и, конечно, в случае необходимости будем продолжать их увеличивать»,— отметил губернатор.

В регионе также продолжается строительство центра адаптивных видов спорта. Он будет направлен на бойцов с инвалидностью.

«Мы по всему региону строим новые современные ФОКи, залы. Они все адаптированы для занятия спортом инвалидами по современным стандартам. Я ставлю такую задачу, чтобы они появились в каждом муниципалитете. Также мы создаем в регионе уникальные тренажеры, открывает новые уличные площади в Челябинске и Магнитогорске. Дальше — будем расширять», — подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области развивается новое направление при поддержке губернатора — следж-хоккей. Ветераны СВО пробуют свои силы в адаптивном спорте и представляют регион на чемпионатах.