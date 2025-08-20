В Челябинской области работает медтранспорт: скорые, реанимобили и вертолеты

Минздрав рассказал, в каких случаях они используются

20 августа в мире отмечается Международный день медицинского транспорта, который подчеркивает важность служб, обеспечивающих быструю и качественную транспортировку пациентов и медиков. В Челябинской области система медицинского транспорта играет ключевую роль в спасении жизней и обеспечении доступности медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В регионе активно функционируют различные виды медицинского транспорта, включая автомобили скорой помощи, реанимобили и вертолеты санавиации.

Автомобили скорой помощи представляют собой высокотехнологичные мобильные медицинские центры, оснащенные современным оборудованием, что позволяет быстро и эффективно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях. Каждый автомобиль спроектирован с учетом комфорта и безопасности больных, что особенно важно во время транспортировки.

Реанимобили, которые также используются в Челябинской области, отличаются универсальностью и высоким уровнем оснащенности. Эти машины могут быстро реагировать на вызовы и обеспечивают пациентам необходимую медицинскую помощь на любом этапе транспортировки.

Важной частью системы является и вертолет санавиации, который благодаря своей скорости и способности преодолевать большие расстояния становится незаменимым в экстренных ситуациях, особенно в удаленных районах.

По словам Виктора Пястолова, и. о. директора ТЦМК и заместителя главного врача ССМП Челябинска, специализированные реанимобили и вертолеты санавиации являются важнейшими элементами системы медицинского транспорта. Они помогают не только в транспортировке пациентов, но и в их эвакуации из труднодоступных мест, что особенно актуально в условиях Челябинской области с ее разнообразной географией.