В Челябинской области работа транспорта от частников перейдёт властям

Перевозчики больше не смогут сами устанавливать стоимость проезда

В Челябинской области введут регулируемый тариф для частных перевозчиков. Об этом рассказала помощник министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Ирина Чернаева в рамках открытой встречи с жителями, которая прошла 21 декабря в Публичной библиотеке.

По словам эксперта, сейчас вся транспортная работа находится в руках перевозчиков: они сами выбирают стоимость проезда и количество транспорта на маршруте.

Такое положение дел обусловлено 220 федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров». Однако отсутствие контроля, как отметила Ирина Чернаева, негативно влияет на ситуацию с перевозками, поэтому требуется урегулирование.

«Все перевозчики будут ездить по интеллектуальной транспортной системе. У каждой единицы транспорта будет датчик, мы будем смотреть, что она вышла на линию, что вовремя появилась на остановке», — сказала Ирина Чернаева.

В таком случае полный контроль перевозчиков будет у Миндортранса. Оно будет принимать все решения, в том числе устанавливать стоимость проезда и количество транспорта на линии.

Напомним, сегодня стало известно, что в Челябинске к 2024 году оставят лишь четверть имеющихся сейчас маршруток, остальные заменят автобусами большого класса. Об этом рассказал заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок ЧО» Иван Чернаев.