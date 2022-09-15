В четверг, 15 сентября, более 40 тысяч учащихся пятых классов напишут региональную комплексную работу по программе четвертого класса. Она поможет оценить качество образования в местных школах, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Комплексная работа включает работу с текстом и 24 задания базового и повышенного уровня сложности, которые направлены на поиск информации, понимание прочитанного, преобразование, интерпретацию и оценку информации», — замечают в пресс-службе.

Результаты работы помогут не только оценить знания учеников, но еще и понять, какая помощь необходима детям и педагогам.

Накануне Госдума РФ приняла законопроект о золотом стандарте школьного образования. С осени 2023 года в школах России введут единые образовательные программы по отдельным предметам, а писать учебники авторские коллективы буду по госзаказу.