«Комплексная работа включает работу с текстом и 24 задания базового и повышенного уровня сложности, которые направлены на поиск информации, понимание прочитанного, преобразование, интерпретацию и оценку информации», — замечают в пресс-службе.
Результаты работы помогут не только оценить знания учеников, но еще и понять, какая помощь необходима детям и педагогам.
Накануне Госдума РФ приняла законопроект о золотом стандарте школьного образования. С осени 2023 года в школах России введут единые образовательные программы по отдельным предметам, а писать учебники авторские коллективы буду по госзаказу.