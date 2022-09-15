В Челябинской области пятиклассники пишут экзамен за 4‑й класс

Сегодня школьники выполняют региональную комплексную работу

В четверг, 15 сентября, более 40 тысяч учащихся пятых классов напишут региональную комплексную работу по программе четвертого класса. Она поможет оценить качество образования в местных школах, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Комплексная работа включает работу с текстом и 24 задания базового и повышенного уровня сложности, которые направлены на поиск информации, понимание прочитанного, преобразование, интерпретацию и оценку информации»,

— замечают в пресс-службе.