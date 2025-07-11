В Челябинской области пять человек получили 100 баллов после пересдачи ЕГЭ

Всех ребят не устроил первый результат

В Челябинской области подвели итоги единого госэкзамена, который выпускники сдавали в дни пересдачи — 3 и 4 июля. Пять человек получили максимально возможные сто баллов, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Среди них один стобалльник по истории, один по литературе и трое — по математике. Общее число стобалльников на Южном Урале увеличилось до 140 человек.

Больше всего стобалльных работ в регионе по химии — 35, за ней следует информатика — 25 работ, и профильная математика — 24 работы. Двадцать выпускников получили 100 баллов по литературе.

Напомним, семь выпускников продемонстрировали блестящие знания сразу по двум предметам, получив по ним максимальный балл.

Выпускница челябинского лицея № 95 получила 100 баллов на ЕГЭ по истории и теперь хочет быть переводчиком или преподавателем английского языка.