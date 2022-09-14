В Челябинской области пустили автобусный маршрут от нацпарка «Таганай» до Ильменского заповедника

Транспорт будет курсировать ежедневно трижды в день в каждую сторону

В Челябинской области автобусным маршрутом № 388 соединили национальный парк «Таганай» и Ильменский заповедник. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе нацпарка.

От главного входа в НП «Таганай» уехать можно каждый день в 06:55, 12:30 и 16:50. От остановки «Ильменский заповедник» автобус будет отправляться в 08:55, 14:30 и 18:50.

«Путь пройдет через поселки Хребет и Сыростан, а также горнолыжный центр „Солнечная долина“. Промежуточные остановки в Златоусте: железнодорожный вокзал, универмаг „Златоуст“. В Сыростане: улицы Октябрьская и Ленина, в Миассе: рынок „Народный“, автовокзал», — рассказали в пресс-службе НП «Таганай».

Напомним, с 1 сентября билеты в национальные парки «Зигальга» и «Таганай» стоят 160 рублей. Это на десять рублей дороже, чем в прошлом году.

В Челябинской области на территории национального парка «Зигальга» появилась световозвращающая маркировка. Метки можно увидеть на деревьях, растущих по пути к горе Поперечной.

