Челябинская природоохранная прокуратура завершила проверку деятельности ООО «Чебаркульская птица», инициированную после публикации регионального отделения «Народного фронта». В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами Росприроднадзора и Россельхознадзора, были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, сообщает прокуратура Челябинской области.
Установлено, что птицефабрика работала без комплексного экологического разрешения, осуществляла несанкционированный сброс сточных вод в реку Биргильда, загрязняла земельный участок сельскохозяйственного назначения побочными продуктами животноводства.
В отношении фабрики возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Предприятие привлечено к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей. Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений. После этого предприятие сообщило о получении комплексного экологического разрешения.
Кроме того, природоохранная прокуратура обратилась в Чебаркульский городской суд с исковым заявлением, требующим от ООО «Чебаркульская птица» провести рекультивацию нарушенных земель, восстановить плодородие почв и оборудовать специальные площадки для хранения и переработки побочных продуктов животноводства, исключающие загрязнение окружающей среды.