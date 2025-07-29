В Челябинской области птицефабрика оштрафована на 335 тысяч рублей за экологические нарушения

Предприятие работало без комплексного экологического разрешения

Челябинская природоохранная прокуратура завершила проверку деятельности ООО «Чебаркульская птица», инициированную после публикации регионального отделения «Народного фронта». В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами Росприроднадзора и Россельхознадзора, были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, сообщает прокуратура Челябинской области.

Установлено, что птицефабрика работала без комплексного экологического разрешения, осуществляла несанкционированный сброс сточных вод в реку Биргильда, загрязняла земельный участок сельскохозяйственного назначения побочными продуктами животноводства.

В отношении фабрики возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Предприятие привлечено к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей. Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений. После этого предприятие сообщило о получении комплексного экологического разрешения.

Кроме того, природоохранная прокуратура обратилась в Чебаркульский городской суд с исковым заявлением, требующим от ООО «Чебаркульская птица» провести рекультивацию нарушенных земель, восстановить плодородие почв и оборудовать специальные площадки для хранения и переработки побочных продуктов животноводства, исключающие загрязнение окружающей среды.