В Челябинской области проживают 11 участников Курской битвы

23 августа отмечаем 80-летие победы в знаковом сражении

23 августа этого года отмечают 80-летие победы в Курской битве — одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Челябинская область внесла свой вклад в разгром противника. Сейчас в регионе живут 11 участников сражений в районе Курского выступа, сообщили в областном Минсоце.

Курская битва продолжалась 50 суток и помогла сорвать крупное наступление немецких войск. Тогда Красная Армия смогла разгромить стратегическую группировку врага.

«Для южноуральцев эта дата имеет особый смысл. На средства жителей области был снаряжен Уральский добровольческий танковый корпус, принявший свой первый бой в Курской битве. На сегодняшний день в области проживают 11 участников тех поистине великих событий. Мы гордимся нашими дорогими ветеранами и желаем доброго здоровья, счастья и благополучия», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В Минсоце напомнили, что в июне южноуральским ветеранам, участвовавшим в Курской битве, присвоили медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года», учрежденные Белгородской областью. Также в регион поступили поздравительные открытки за подписью губернатора Курской области Романа Старовойта. Вручение наград начнется с сегодняшнего дня.

Напомним, в воскресенье в Красноармейском районе провели историческую реконструкцию битвы при селе Стшельце, в которой в 1944-м принимали участие танкисты из знаменитой дивизии «Черных ножей». Корреспондент «Первого областного» стал свидетелем танкового боя, а после завершения реконструкции даже прокатился на броне.