В Челябинской области пройдут учения войск стран ШОС «Мирная миссия — 2023»

Подготовка к ним стартовала на этой неделе

Военные делегации стран Шанхайской организации сотрудничества прибыли в Екатеринбург для подготовки к традиционным антитеррористическим учениям «Мирная миссия». Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ, учения пройдут в августе 2023 года на Чебаркульском общевойсковом полигоне в Челябинской области.



«Военные делегации из Беларуси, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана прибыли в Екатеринбург для участия в первом раунде штабных переговоров по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества „Мирная миссия — 2023“, которое пройдет в августе следующего года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Переговоры по обеспечению учений продлятся в Екатеринбурге до 16 декабря. Военные обсудят вопросы взаимодействия солдат из разных стран, состав контингентов, обеспечение учений принимающей стороной.

Напомним, Чебаркульский полигон уже не раз принимал основную фазу учений «Мирная миссия». Так, они проходили в Челябинской области в 2013 и 2018 годах.