Южноуральцы могут принять участие в памятных мероприятиях 22 июня

В Челябинской области вспомнят одну из самых трагичных дат в истории страны

22 июня в России — День памяти и скорби. 80 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. В этот день на Южном Урале пройдут митинги и скорбные мероприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

324 326 южноуральцев были призваны на фронт за годы войны. 157 976 не вернулись домой, то есть каждый второй южноуралец погиб или пропал без вести.

«Память о стойкости и мужестве людей, которые отдали свои жизни за освобождение Родины, должна остаться навечно в сердцах и душах нынешнего и будущих поколений. Именно для этой цели был создан проект „Без срока давности“. Он был инициирован „Поисковым движением России“ и объединил профессиональных историков и патриотов страны. На сайте можно найти сотни архивных документов и узнать о поисковых работах», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Поисковики Южного Урала этой весной несли Вахту памяти в Ленинградской области. За две недели экспедиции им удалось поднять останки 127 солдат. Их захоронили в братской могиле на мемориале «Синявские высоты» Ленинградской области.

«Семь отрядов работали в составе одного большого сводного. В двух воронках был обнаружен сброс, в котором было поднято 127 человек и три медальона, два из них были с заполненными вкладышами. Сейчас их отправили на экспертизу в Москву. Нашими отрядами, которые работали в урочище Тортолово, было поднято более 25 человек. Нашли некоторые документы, а также накладную рукоятку пистолета ТТ. Она тоже именная, и мы постараемся установить судьбу бойца»,— рассказывает об итогах экспедиции председатель Челябинского регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Гуринович.

22 июня в городах Челябинской области пройдут митинги и другие мероприятия, посвященные скорбной дате. Так, в Магнитогорске в память о погибших на полях сражений и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны мирное небо пронзят лучи прожекторов у монумента «Тыл — фронту». Они устремятся ввысь и пересекутся над памятником, посвященном трудовой доблести жителей в годы Великой Отечественной войны. Прожектора зажгут в рамках всероссийской патриотической акции «Лучи Победы», в которой примут участие города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести.

В этот день в Копейске, в сквере у Вечного огня, состоится митинг. А Златоуст присоединится к акции «Свеча памяти»: горожане зажгут свечи в 4 утра на мемориале Славы. В Миассе пройдет цикл мероприятий: с 6 утра в городе заступит торжественный караул у Вечного огня, затем горожан приглашают на городской митинг-реквием и интерактивную площадку «Землянка».



В Челябинске уже сегодня в Сквере студенческих отрядов открылась фотовыставка «Танкоград». Все мероприятия запланированы без большого скопления людей и с соблюдением масочного режима.