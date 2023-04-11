В Челябинской области пройдут облавы на нелегальных мигрантов

Иностранцев проверят на законность пребывания в стране

Челябинские силовики объявили о начале операции «Нелегальный мигрант». Полиция совместно с ФСБ и Росгвардией проводит массовые проверки иностранных граждан в местах их концентрации, проживания и работы, сообщили сегодня, 11 апреля, в ГУ МВД по Челябинской области.

«В ходе мероприятий проверяется законность нахождения иностранцев в Российской Федерации и наличие разрешительных документов для трудовой деятельности», — уточнили в полиции.

Нарушающим миграционные требования иностранцам грозит административная ответственность, а также высылка из страны.

Тех работодателей, которые незаконно используют труд мигрантов, могут оштрафовать на 1 млн рублей либо приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.