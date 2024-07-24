В Челябинской области пройдут небольшие дожди и потеплеет до +22 градусов

Сильного ветра не ожидается

Сегодня, 24 июля, воздух в Челябинской области прогреется до +22 градусов. В Челябинске дождя не будет, в отдельных районах пройдут небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике в утренние часы достигнет +13°C, днем будет варьироваться от +19 до +21°C. Облачно с прояснением, день пройдет без осадков. Ветер преимущественно северного направления, 4—9 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +19°C. Пасмурно, ночью возможен умеренный дождь. Днем без осадков. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе приблизится к +20°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер слабый, восточного направления.

В Златоусте ожидается +18°C. Небо будет хмурым.

Дневной прогрев в Аше составит около +22°C. Облачно с прояснениями, во второй половине пасмурно, но без осадков. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

Жителям Трехгорного синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Показания термометров зафиксируются на +19°C. Ветер восточного направления, до 2 метров в секунду.

В целом этим утром в регионе ожидается около +10°C, днем температура воздуха поднимется до +17…+22 градусов. Облачно с прояснением, местами вероятны небольшие дожди, в южных районах с грозами. Ветер северо-западный с переходом на восточный, до 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.