В Челябинской области пройдут массовые проверки мотоциклистов

Только за 4 месяца в регионе случилось 22 аварии с байками

С 18 по 21 мая в Челябинске и области сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки мотоциклистов на дорогах, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия нацелены на снижение аварийности и нарушений ПДД, совершаемых водителями мотоциклов, мопедов и мощных электросамокатов.

«В Челябинской области за 4 месяца 2023 года произошло 22 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых один человек погиб и 12 получили ранения», — рассказали в ГИБДД.

Пятеро водителей не имели прав на управление техникой, двое находились за рулем в состоянии опьянения.