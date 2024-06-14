В Челябинской области пройдут массовые облавы на пьяных водителей

Медосвидетельствование будут проводить прямо на трассе

На Южном Урале Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки по выявлению пьяных водителей. Они пройдут в течение трех дней, с пятницы по воскресенье.

При подозрении на состояние опьянения медосвидетельствование проведут прямо на месте: вместе с экипажами ДПС на трассы выйдут передвижные спецпункты Минздрава.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения Правил дорожного движения РФ и просит позвонить 102 или 112, если вы заметили нетрезвого водителя.

«Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь», — говорят в ведомстве.

Напомним, если водителя задержали пьяным впервые, у него на 1,5—2 года отберут права и назначат штраф 30 тысяч рублей. При повторном задержании нарушителя ждет уголовная ответственность, ему может грозить до двух лет лишения свободы.