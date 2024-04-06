В Челябинской области пройдут ливни 7 апреля

Местами дождь ожидается со снегом

В воскресенье, 7 апреля, в Челябинской области будет дождливо. В отдельных районах синоптики обещают ливни. Погода сохранится прохладной и ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на воскресенье синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура опустится до −3...+2 градусов, на юге будет чуть теплее — до +5 градусов. Днем в большинстве районов пройдут дожди, на юго-западе — ливни, а на севере региона пройдет дождь с мокрым снегом. Столбики термометров поднимутся до +4...+9 градусов. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В северных районах возможно образование гололеда.

В Челябинской области предстоящей ночью похолодает до −1...-3 градусов, днем градусник покажет до +6 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду.