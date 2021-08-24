В Челябинской области пройдут кратковременные дожди

Осадки синоптики обещают только на западе региона

Сегодня, 24 августа, в Челябинской области по-прежнему ожидается жаркая и ветреная погода. В некоторых районах региона возможны кратковременные дожди и грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в регионе прогнозируют переменную облачность, на западе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +32, +37°C. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске во вторник осадков не обещают. Днем воздух раскалится до +32, +34°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.