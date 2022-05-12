В Челябинской области пройдут дожди с грозами

Синоптики обещают ветреную погоду

В пятницу, 13 мая, в Челябинской области ожидается понижение температуры. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер, дожди и грозы.

Этой ночью в регионе температура воздуха опустится от +3 до +8°C, местами прогнозируют заморозки до −3°C. Днем потеплеет от +9 до +14°C. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу столбики термометров покажут от +5 до +7°C, днем воздух прогреется от +12 до +14°C. Облачная погода с прояснениями, ожидается дождь. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.