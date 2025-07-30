В Челябинской области пройдут дожди и усилится ветер 30 июля

Температура воздуха снизится до климатической нормы и чуть ниже

Сегодня, 30 июля, погода в Челябинской области будет напоминать осеннюю: день выдастся прохладным, дождливым и ветреным. Лишь на юге области будет выше +20°C. А местами обойдется без осадков. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров приблизятся к +17...+19°C. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер преимущественно северного направления, около 6 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут 21°C тепла. Дождливо. Ветер северный, 5 метров в секунду.

Воздух в Миассе прогреется до +18°C. Небольшие осадки покинут город ближе к ночи. Ветер северного направления, 4 метра в секунду.

Жителям Златоуста также достанется дождливая погода и +17°C. Ветер умеренный северного направления.

Температура в Симе поднимется до +21°C. Небольшой дождь сменится облачной погодой с прояснениями во второй половине дня. Ветер северный, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +15°C. Дождь. Ветер северного направления, 4 метра в секунду.

Дневной прогрев в Аше составит около +22°C. Солнечно. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +16 до +24°C. Облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Местами осадки будут умеренными. Возможны грозы. Ветер северный, от 7 до 12 метров в секунду, местами с порывами до 16 метров в секунду.