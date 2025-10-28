В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября

Погода подпортится лишь в отдельных районах

Сегодня, 28 октября, в Челябинской области будет преимущественно облачно, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температура в разных концах региона будет отличаться, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +10°C. Облачно с прояснениями. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске — пасмурно и 8°C со знаком плюс.

Облачно будет и в Златоусте. Градусники покажут +6°C. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

В Трехгорном дождь начнется во второй половине дня. Температура поднимется до +8°C.

В Сатке, напротив, осадки ожидаются утром и ночью. Столбики термометров также зафиксируются на +8°C.

В Аше зарядит дождь. Дневной прогрев составит +10°C. Ветер южный, слабый.

В Бредах — около +11°C и облачно с прояснениями.

Пласту достанутся хмурое небо и +9°C. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Озерске потеплеет до +7°C. День выдастся пасмурным.

На юге области воздух прогреется до +13°C, в целом столбики термометров покажут от +4 до +9°C. Облачно с прояснениями, в горных районах местами ожидаются небольшие дожди. Ветер южного направления, до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.