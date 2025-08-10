В Челябинской области пройдут дожди 11 августа

Погода в регионе снова портится

Новая неделя в Челябинской области начнется с дождей: в понедельник, 11 августа, осадки ожидаются почти на всей территории области. Местами похолодает, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура снизится до +15 градусов, днем потеплеет до +20...+22 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Вероятна гроза. Ветер слабый восточного направления. Возможны усиления до 11 метров в секунду.

По области в ночь на понедельник местами похолодает до +7 градусов, в целом будет +10...+15 градусов. Днем синоптики обещают от +17 до +25 градусов. Преимущественно пасмурно, кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Ветер слабый, но с порывами юго-восточный в первой половине дня и северо-западный — во второй.