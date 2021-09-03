В Челябинской области пройдет всероссийская акция по выявлению ВИЧ

Узнать свой статус бесплатно и анонимно можно будет в Челябинске, Миассе и Златоусте

В самом разгаре совместная акция Минздрава России и Горьковского автомобильного завода «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Она стартовала первого июня в Санкт-Петербурге и финиширует первого ноября в Хабаровске. Экспедиция, маршрут которой проложен через 55 регионов, скоро доберется до Южного Урала, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

5 и 6 сентября в трех крупных городах Челябинской области будут работать мобильные пункты тестирования на ВИЧ. Все процедуры бесплатные, анонимные, с дотестовым и послетестовым консультированием.

В Челябинске пройти тест на ВИЧ можно 5 сентября с 12:00 до 18:00 в ТРК «Горки».

В Миассе акция пройдет 6 сентября с 12:00 до 18:00 в ТРК «Слон».

В Златоусте — 6 сентября с 13:00 до 19:00 в ТРК «Тарелка».

Акция актуальная, так как в Челябинской области ежедневно выявляют около семи новых случаев инфекции.

Мероприятие должно привлечь внимание жителей региона к проблеме ВИЧ и увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус.