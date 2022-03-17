В Челябинской области пройдет снег

В регионе сохраняется морозная погода

Весна не спешит вступать в свои права, в регионе сохраняется морозная погода. В пятницу, 18 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметок −11, −16. В отдельных районах похолодает до −23 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем 18 марта южноуральцев ожидает небольшое потепление — температура воздуха составит −2, −7 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3—8 м/с.

В Челябинске ночью будет −13, −15, днем −2, −4 градуса.