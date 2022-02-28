В Челябинской области пройдет снег с дождем

На дорогах прогнозируют гололедицу

Сегодня, 28 февраля, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +5°C. Погода будет пасмурной и безветренной. В некоторых районах возможны дождь со снегом и туманы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около −8°C, на юге будет до −13°C. Днем потеплеет до 0, +5°C, на юге области до −5°C. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в южных районах туманы. Возможны гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске этим утром ртутные столбики покажут до −6°C, днем воздух прогреется до +1, +3°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.