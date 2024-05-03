В Челябинской области пройдет снег с дождем 3 мая

Погоду в регионе будет определять область пониженного давления

Сегодня, 3 мая, в Челябинской области будет около +10 градусов и дождь. Местами пройдут смешанные осадки. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В Челябинске этим утром ожидается около +4°C, днем — до +9...+11 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, небольшой дождь, возможно, с мокрым снегом. Ветер преимущественно восточного направления до 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около 0°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от +8 до +13°C. В горных районах будет холоднее — до +5°C. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. На севере области пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер преимущественно восточный в северной половине и западный в южной от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.