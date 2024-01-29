В Челябинской области пройдет снег и потеплеет до −5 градусов 30 января

Ветер в регионе чуть усилится

Во вторник, 30 января, в Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от −5 до −13 градусов. День будет пасмурным, местами пройдет слабый снег. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

По данным популярных сервисов, в Челябинске предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до −15 градусов, днем будет около −6 градусов. Облачно с прояснениями, возможны слабые осадки в виде снега. Ветер преимущественно южный до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы похолодает до −16 градусов, днем ожидается −8…−12 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ветер южный до 3 метров в секунду.

От −6 до −9 градусов синоптики обещают в Миассе. Облачно с прояснением, слабый снег. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.

В Златоусте во вторник пройдут более существенные осадки. Градусник покажет −6…−8 градусов. Ветер слабый южный.

Снежная погода ожидается и в Катав-Ивановске. Температура воздуха может подняться до −5 градусов. Ветер юго-западный до 2,5 метра в секунду.

В целом предстоящей ночью на большей части региона ожидается от −10 до −8 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до −5…−13 градусов. Облачно с прояснениями, на большей части территории пройдет небольшой снег. Сильного ветра не ожидается.